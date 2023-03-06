دعت فوزية عقيلي، مدرب طفولة معتمد، الآباء والأمهات إلى تخطيط برنامج متكامل لأطفالهم بحيث لا يجد الطفل وقت فراغ لديه.

وحثت الأمهات على أن يتفرغن للأطفال خلال فترة الإجازة، مؤكدة أن هناك بدائل كثيرة للأجهزة الإلكترونية للأطفال خلال الإجازة، وتتوقف على المرحلة العمرية لكل طفل، وذلك بحسب ما ذكرته خلال حديثها في برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية.

وأضافت أنه توجد بدائل كثيرة للأجهزة الإلكترونية للأطفال خلال مرحلة الإجازة، مشيرة إلى ضرورة تحمل أولياء الأمور مسؤولية أطفالهم.

فوزية عقيلي – مدرب طفولة معتمد: هناك بدائل كثيرة للأجهزة الإلكترونية للأطفال خلال الإجازة .. وتتوقف على المرحلة العمرية لكل طفل

@agilee_fowzia#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/GbeeQ8PIoV — برنامج سيدتي (@sayyidaty) March 6, 2023