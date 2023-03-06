قال الطبيب النفسي ماكس بيمبيرتون، إن الأمير هاري يخوض نقاشا حول الصحة العقلية بجهل متهور، غافلاً عن الحقائق والآثار الكارثية التي يمكن أن تحدثها كلماته.

جاء ذلك بعد تحدثه عن تعاطي المخدرات غير المشروعة في بريطانيا، معلناً الفوائد التي تمتع بها من تعاطيه الحشيش ومسببات الهلوسة مثل عقار اياهواسكا.

ووبخ الطبيب النفسي في تصريحاته الأمير هاري قائلا إن ما فعله تصرف غير مسؤول إلى حد كبير، لافتا إلى أن هاري لا يفهم الضرر الجسيم الذي يمكن أن تحدثه هذه المواد المخدرة بمتعاطيها، وفقاً لـ”ديلي ميل”.

وأوضح الطبيب أنه يمكن تقبل هذه التصريحات من أي من المشاهير، حيث يمكن تجاهلها بأمان، لكن حين يصرح أمير بريطانيا بهذه الأمور مستخدماً منصته كعضو من العائلة المالكة فهذا يناهض نهج العائلة في المحاربة من أجل الصحة العقلية للمواطنين.

وقال الطبيب النفسي في هجومه على الأمير هاري، إنه لم يطلب منه أحد أن يدلي بهذه التصريحات، حيث تبنى هذا المسار العملي لأسبابه الخاصة، نظرًا لأنه لا يندم على اختياراته الخاصة بتعاطي المخدرات، يجب أن تكون هذه جيدة للجميع.

وأشار الطبيب إلى أن الأمير هاري يتحدث بموضوعية عن تعاطي المخدرات، من مسافة بعيدة، وكأنه إعلان رائع للترويج لتعاطي الماريجوانا أو الكوكايين أو أي شيء آخر.