أكد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، على البليهي، أن فريقه يعاني من الإرهاق وضغط المباريات.

وقال “البليهي”:”الفريق يلعب كل ثلاث أيام مباراة، فيما الفرق يكونوا مرتاحين لا نضع هذا عذر لنا ولكن تطلب من الجماهير الوقوف معنا”، وذلك خلال حديثه بقناة ” SSC TV”.

وأكد أن الدوري لا يزال موجود بمبارياته لذا سيعملون على تحقيق الفوز في المباريات المقبلة.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح تمكن من التغلب على نظيره الهلال بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم.