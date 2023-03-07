غاب اللاعب المصري أحمد حجازي، مدافع فريق الاتحاد، عن التدريبات لليوم الثاني تواليًا، بسبب شعوره بآلام في العضلة، الأمر الذي تسبب في ربكة لحسابات المدرب البرتغالي نونو سانتو، قبل مواجهة الكلاسيكو، أمام النصر، بعد غدٍ، ضمن الجولة الـ 20 من دوري روشن السعودي،

ووفق للمعلومات الواردة فإن قائد الفريق الغربي سيجري كشفًا بالأشعة على موضع إصابته التي تعرض لها في مواجهة الخليج الماضية، الأمر الذي سيحدد مشاركته في التدريبات الجماعية اليوم أو غدًا، بحسب الرياضية.

فيما طالب الفرنسي رودي جارسيا، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، لاعبيه بتناول وجبة العشاء في مقر النادي عقب الحصة التدريبية، استعدادًا لخوض مباراة الكلاسيكو أمام الاتحاد.

وحدد المدرب الفرنسي موعد بداية تدريبات اليوم ظهرًا، على أن يتناول عقبها اللاعبون وجبة الغداء، بهدف السيطرة على البرنامج الغذائي للفريق.