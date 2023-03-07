أكد لاعب الهلال السابق بندر الرزيحان، أن دوري أبطال آسيا أقوى من دوري روشن، لافتًا إلى أن خسائر نادي الهلال سببها المدرب رامون دياز.

وقال بندر الرزيحان، عبر برنامج “المنتصف” على قناة “الإخبارية”، أن من الناحية الفنية ليس هناك شك أن المنافسات الخارجية أقوى بكثير من المحلية، ولكن ذلك لا يمنع أن هناك ارتفاع في مستوى بعض الأندية.

وأشار الرزيحان، إلى أن رامون دياز لا يلعب بالأسلوب الذي يناسب المباريات المتوسطة وما دونها؛ حيث لا يوجد قراءة لديه ولم نرَ فرصًا كثيرة.