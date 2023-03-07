يواجه بعض مستخدمي تطبيق “واتساب” للدردشة، محاولات الاحتيال المتكررة والتي تتطلب العمل على زيادة الأمان من خلال عدة خطوات بسيطة.

وتعد أبرز خطوات زيادة تأمين الحساب: عدم مشاركة الرمز، كما يجب على المُستخدم أيضاً التأكد من تشغيل التحقق على خطوتين، من خلال الانتقال إلى الإعدادات ثم الحساب وبعدها يتم تفعيل “التحقق بخطوتين”.

ومن الضروري تشغيل حماية البيانات؛ حيث يضمن هذا الخيار الحفاظ على البيانات مغلقة، من خلال تقييد الحساب بحيث يمكن فقط لجهات الاتصال الخاصة بك رؤية صورة الملف الشخصي، فيما يجرى ذلك عبر الانتقال إلى الإعدادات ثم الحساب وبعدها الخصوصية ثم إلى صورة الملف الشخصي واختيار “جهات الاتصال الخاصة بي”.