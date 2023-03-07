أكد الوكيل المساعد لشؤون المحاكم في وزارة العدل سليمان العليان أنه سيتم تفعيل المحاكم المرورية قريباً.

وقال العليان :” المحاكم المرورية الآن تعد في طور العمل وقريباً سيتم تفعيلها بشكل كامل”.

وأضاف ” نعمل على هذا المووضوع على قدم وساق مع وزارة الداخلية، وخطواتنا متسارعة لإنجازه في القريب العاجل”