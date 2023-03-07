أكد الوكيل المساعد لشؤون المحاكم في وزارة العدل سليمان العليان أنه سيتم تفعيل المحاكم المرورية قريباً.
وقال العليان :” المحاكم المرورية الآن تعد في طور العمل وقريباً سيتم تفعيلها بشكل كامل”.
وأضاف ” نعمل على هذا المووضوع على قدم وساق مع وزارة الداخلية، وخطواتنا متسارعة لإنجازه في القريب العاجل”
فيديو | الوكيل المساعد لشؤون المحاكم في وزارة العدل سليمان العليان: قريبا ستفعّل المحاكم المرورية ونعمل على ذلك مع وزارة الداخلية#الراصد pic.twitter.com/QcSK8O0dnU
— الراصد (@alraasd) March 6, 2023
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