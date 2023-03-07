علق عضو مجلس الشورى الدكتور إبراهيم النحاس، على سبب عدم توقف المساعدات الإنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا رغم استمرار شحنات المخدرات المهربة من هناك إلى داخل المملكة.
وقال الدكتور إبراهيم النحاس، عبر برنامج “هنا القاهرة” على قناة “الإخبارية”، أن المملكة العربية السعودية عظيمة في سياساتها.
وأكد “النحاس” أن المملكة تفصل دائمًا بين المواقف السياسية والسلوكيات الشخصية لبعض الفئات المتطرفة والإرهابية والمنحرفة وبين الشعب الحقيقي الذي يعاني أيضًا منها.
فيديو | شحنات المخدرات من سوريا إلى المملكة لم تتوقف.. لكن لماذا لم تتوقف المساعدات الإنسانية لمتضرري الزلزال؟
شاهد إجابة عضو مجلس الشورى د. إبراهيم النحاس لــ #هنا_الرياض pic.twitter.com/9D6sWN9zCU
— هنا الرياض (@herealriyadh) March 6, 2023
التعليقات
اترك تعليقاً