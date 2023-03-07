علق عضو مجلس الشورى الدكتور إبراهيم النحاس، على سبب عدم توقف المساعدات الإنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا رغم استمرار شحنات المخدرات المهربة من هناك إلى داخل المملكة.

وقال الدكتور إبراهيم النحاس، عبر برنامج “هنا القاهرة” على قناة “الإخبارية”، أن المملكة العربية السعودية عظيمة في سياساتها.

وأكد “النحاس” أن المملكة تفصل دائمًا بين المواقف السياسية والسلوكيات الشخصية لبعض الفئات المتطرفة والإرهابية والمنحرفة وبين الشعب الحقيقي الذي يعاني أيضًا منها.