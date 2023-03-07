حدد البنك المركزي السعودي “ساما” الحد الأدنى من المعايير والإجراءات التي يجب على المؤسسات المالية الالتزام بها عند الإعلان عن المنتجات والخدمات المالية.

ووفقاً لتعميم البنك المركزي ، فإنه يجب على المؤسسات المالية تجنب استخدام أساليب مغرية أو مضللة أو غير دقيقة، مع عدم المبالغة في عرض مميزات تلك المنتجات أو الخدمات المعلن عنها، كما يجب على المؤسسات المالية بذل العناية اللازمة عند الإعلان عن المنتجات والخدمات من حيث محتوى الإعلان وطريقته، مع وجوب أن تكون كافة العبارات والأرقام المستخدمة سهلة الفهم وبخط واضح ومقروءة، بما في ذلك الهوامش العلوية أو السفلية، وذك وفقاً لما جاء في المادة الأولى من الضوابط والإجراءات.

وبحسب المادة الخامسة من الضوابط، يحظر على المؤسسات المالية عند الإعلان القيام بالآتي: تقديم عرض أو بيان أو ادعاء غير صحيح أو أن يكون مصوغاً بعبارات من شأنها أن تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع أو تضليل العملاء أو المستهلكين.

ويحظر تقديم إعلان يتضمن انتهاك الحقوق الملكية الفكرية أو استعمال علامة مقلدة أواستخدام اسم أو شعار البنك المركزي في إعلاناتها.

ويحظر تقديم إعلان يؤدي إلى إحداث لبس مع منتجات أو خدمات أو أسماء أخرى، أو المساس بالنظام العام والآداب العامة أو الإساءة لقيم وعادات المجتمع.