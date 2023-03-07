أوضح نجم الهلال والمنتخب السابق بندر الرزيحان أن سلمان الفرج لا يستطيع المشاركة في 5 مباريات متتالية.
وقال الرزيحان :” من خلال المعطيات أقول أن سلمان الفرج خلال خمس سنوات لا يشارك في 5 مباريات متتالية بسبب تكرار الإصابات. قد تكون نوعية الإصابة مزمنة”.
وأضاف ” خلال السنة القادمة يجب أن يكون لدى الهلال حلول، خاصة أن ثلاث من اللاعبين الأجانب بالنادي ستنتهي عقودهم بنهاية الموسم. الهلال لديه الحلول الهجومية ولكن لديه مشكلة في قلبي الدفاع “.
فيديو | لاعب الهلال السابق بندر الرزيحان: سلمان الفرج لا يستطيع المشاركة في 5 مباريات متتالية #المنتصف pic.twitter.com/0Wpqhlljhf
— المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) March 6, 2023
اشكر صحيفة صدى منحي الوسام شكرا جزيلا تحياتي لكم وبالتوفيق
بالتوفيقباذن الله تعالى لوصيف العالم