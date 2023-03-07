أوضح نجم الهلال والمنتخب السابق بندر الرزيحان أن سلمان الفرج لا يستطيع المشاركة في 5 مباريات متتالية.

وقال الرزيحان :” من خلال المعطيات أقول أن سلمان الفرج خلال خمس سنوات لا يشارك في 5 مباريات متتالية بسبب تكرار الإصابات. قد تكون نوعية الإصابة مزمنة”.

وأضاف ” خلال السنة القادمة يجب أن يكون لدى الهلال حلول، خاصة أن ثلاث من اللاعبين الأجانب بالنادي ستنتهي عقودهم بنهاية الموسم. الهلال لديه الحلول الهجومية ولكن لديه مشكلة في قلبي الدفاع “.