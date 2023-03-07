أكد المشرف على مركز المصالحة في وزارة العدل سليمان العليان أنه جاري العمل على نظام “المصلح الآلي” والذي سيتمكن من حلّ الخلافات الزوجية وغيرها.

وقال العليان :” نسعى إلى تفعيل الذكاء الاصطناعي في عمليات الوساطة والمصالحة من خلال مشاريع كثيرة أبرزها المصلح الآلي والصلح بدون مصلح”.

وأضاف ” نعمل على تفعيل آلية معينة في المنصة لتساهم في حل المشكلات والصلح بين الزوجين عند دخولهم إلى المنصة”