أكد المشرف على مركز المصالحة في وزارة العدل سليمان العليان أنه جاري العمل على نظام “المصلح الآلي” والذي سيتمكن من حلّ الخلافات الزوجية وغيرها.
وقال العليان :” نسعى إلى تفعيل الذكاء الاصطناعي في عمليات الوساطة والمصالحة من خلال مشاريع كثيرة أبرزها المصلح الآلي والصلح بدون مصلح”.
وأضاف ” نعمل على تفعيل آلية معينة في المنصة لتساهم في حل المشكلات والصلح بين الزوجين عند دخولهم إلى المنصة”
فيديو | المشرف على مركز المصالحة في وزارة العدل سليمان العليان: نعمل على نظام "المصلح الآلي" والذي سيتمكن من حلّ الخلافات الزوجية وغيرها#الراصد pic.twitter.com/IoMnrrLyeK
— الراصد (@alraasd) March 6, 2023
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