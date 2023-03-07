عثر السكان بإحدى القرى بتايلاند، على مئات التماسيح الجائعة تأكل بعضها البعض في مزرعة مهجورة.

وذكرت التقارير، أنه تم حبس حوالي 190 من تمساح آكلة للحوم في أقفاص بالقرب من قرية في مقاطعة سونغكلا في جنوب تايلاند حيث قام المالك بتربيتها لحصاد جلودها لصنع سلع جلدية، لكن التماسيح المفترسة لم تلق أي اهتمام، عندما توفي صاحب مزرعة التماسيح العام الماضي.

وأوضح القرويون إن بعض التماسيح انطلقت من السياج خلال موسم الأمطار ودخلت القرية، تاركة السكان في حالة من الذعر، فيما جاعت أخرى حتى الموت – وبدأت في افتراس بعضها البعض.

وماتت التماسيح التي لم تتمكن من الهروب من حظائرها وتركت وراءها بقايا متحللة في البركة الغامضة، فيما قام فيرات تانغسوكشارونكون، المسؤول القانوني بمكتب مصايد الأسماك في مقاطعة سونغكلا، بتفقد المزرعة في 27 فبراير ووجدها مغطاة بالعشب الطويل والكروم المتشابكة.