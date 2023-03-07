واجه طالب من جامعة الأهواز غرب إيران ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي بكل قوة وشجاعة خلال حديثه عن موجة التسمم التي طالت عشرات المدارس خلال الأشهر الماضية في البلاد.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع الطالب الذي لم يعرف اسمه، وهو ينتقد الطبقة الحاكمة، متوجها بكلامه إلى سعيد جليلي، ممثل خامنئي في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الذي وجه أصابع الاتهام بقضية تسمم الطالبات إلى الأجانب.

وقال الشاب خلال المقطع المصور : إذا قلتم إن موجة التسمم التي ضربت المدارس ليست من فعلكم بل يقف وراءها الأجانب، فهذا يعني أنكم فاشلون جدًا، لأنكم لا تستطيعون ضمان سلامة هؤلاء الأطفال!”.

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قد زعم أن ظاهرة تسميم طالبات المدارس في البلاد “مؤامرة من العدو”، معتبراً أنها تشكل “حلقة أخرى من سلسلة المؤامرات التي يحيكها الأعداء بهدف إثارة التوتر بين المواطنين.