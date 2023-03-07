مدينة الملك فهد الطبية تطور تقنية علاج أورام العظام الكيسية

نجح فريق مشترك بين الأشعة التداخلية، وأورام العظام في مدينة الملك فهد الطبية، إحدى مكونات تجمع الرياض الصحي الثاني ، في تطوير تقنية لعلاج أورام العظام الكيسية باستخدام محدود لتقنية التجميد المعززة بحقن الطعم العظمي المحفز لبناء العظم.

وذكرت مدينة الملك فهد الطبية أنه تم نشر الورقة العلمية في مجلة CVIR وتعتبر من أكبر المجلات العالمية في مجال الأشعة التداخلية لعلاج الأورام وتسجيلها باسم المدينة في شهر فبراير لعام 2023م.

ويأتي ذلك إثر تميز مركز الأورام بمدينة الملك فهد الطبية كأول مركز على مستوى المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي يُدخل تقنية التجميد بواسطة الأشعة التداخلية لعلاج الأورام العظمية الكيسية في عام 2019م عن طريق حقن مواد تصلبية.

وأوضح الفريق الطبي المشترك بين الأشعة التداخلية وأورام العظام خلال بحثهم لابتكار طريقة جديدة لا جراحية تغني المريض من الطريقة التقليدية لعلاج مثل هذا النوع من الأورام والاستغناء عن العملية الجراحية وكحت العظم ومن ثم حقن المادة التكلسية أو زراعة العظم، حيث يتطلب مثل هذا النوع من العمليات جلسات قد تصل إلى أربعة للمريض الواحد متفاوته وطويلة.

وابتكر الفريق الطبي طريقة التدخل المحدود للعلاج بالتجميد للأورام الكيسية بآلية لا تعيق بناء العظم ومن ثم حقن زراعة العظم للمساعدة على سرعة تأهيل واستشفاء المريض ومنع حدوث مضاعفات وتعرف بكسور مابعد عملية التجميد.

وبينت مدينة الملك فهد الطبية أن المدينة تسعى دائماً لتوطين التقنيات الحديثة التي تساعد على الرفع من جودة الخدمات الصحية للمرضى، وقد تم استخدام هذه التقنية لأكثر من ستة مرضى وكانت النتائج ممتازة ولله الحمد بالإضافة إلى الوصول إلى بناء العظم لبعض المرضى في غضون ثلاثة أشهر من العلاج بهذه التقنية الحديثة.