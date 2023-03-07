أوضح مدير عام إدارة الاعتماد الثقافي والتاريخي بهيئة تطوير بوابة الدرعية، الدكتور بدران الحنيحن، أن اللون الأخضر في العلم السعودي يرمز إلى العمق العربي والإسلامي.

وقال الدكتور بدران الحنيحن، خلال مقابلة مع برنامج “صباح السعودية” على قناة السعودية، أن اللون الأخضر يشير أيضا إلى النماء والتسامح الذي تمتاز به المملكة.

وأشار إلى أن يوم التأسيس الذي احتفلنا به قبل أيام يشير إلى قصة تأسيس المملكة العربية السعودية على يد الإمام محمد بن سعود 22 فبراير 1727، أما اليوم الوطني فهو يتحدث عن توحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك عبد العزيز في 23 سبتمبر 1932، فيما يعد يوم العلم في 11 مارس هو أول يوم يحتفل فيه السعوديون بتقديرهم لهذا العلم وقصته التاريخية.