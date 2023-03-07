أوضح الدكتور مريع القحطاني استشاري جراحة التجميل والترميم الحالات التي يلجأ الرجل فيها لعمليات التجميل

وقال القحطاني :” يلجأ الرجال لعمليات التجميل في حالات التشوهات الخلقية وتشوهات الأذن وحالات الشفة الأرنبية وكذلك في حالات الترهلات الكبيرة الناتجة عن عمليات التكميم،وكذلك التثدي عند الرجال ومن ثم تأتي عمليات التجميل في الوجه كشد الجلد وغيره”

وأضاف ” هناك توجه كبير الآن من الرجال على عمليات التجميل سواء الجراحية أو غير الجراحية كالبوتوكس والفيلر إذ تعد حلول سريعة وفعالة لمشكلات التقدم بالعمر للرجال.