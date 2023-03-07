التقى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس جمهورية كوريا يون سوك يول، اليوم الثلاثاء، وذلك في المقر الرئاسي في العاصمة الكورية سيئول.

وقال الأمير خالد بن سلمان: “سُعدت اليوم بلقاء فخامة رئيس جمهورية كوريا السيد يون سوك يول. تشرفت بنقل تحيات سيدي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- لفخامته، وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية كوريا بمزيدٍ من التقدم والازدهار”.

وأضاف سموه: “التقيت معالي وزير الدفاع الوطني الكوري السيد لي جونغ سوب، واستعرضنا علاقات الصداقة التاريخية، والتعاون الوثيق الذي أرسته قيادتا البلدين، كما بحثنا تعزيز العلاقة المشتركة بين وزارتي الدفاع، وتمهيد الطريق لشراكة دفاعية قوية وإستراتيجية”.