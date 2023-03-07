تمكن منتخب أستراليا على بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي بكأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً 2023 بعد فوزه على منتخب قطر، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم.

وسجل مصطفى السيد عسر في الدقيقة 2 هدف قطر، لكن زميله حسن الغريب سجل هدفا بالخطأ في مرماه، وسجل منتخب أستراليا بعدها عددا من الأهداف من خلال اللاعبين كريس دونيل في الدقيقة 22، ورفائيل رودريغيز في الدقيقة 25، وبيرناردو اوليفيرا الذي سجل هدفين في الدقيقتين 39 و67.

كما أحرز جوني يول هدف في الدقيقة 76، وجاء الأهداف الأخرى عن طريق غابرييل بوبوفيتش في الدقيقة 79، وآركي غودوين في الدقيقة 90، والكساندر بادولاتو في الدقيقة 90+2.