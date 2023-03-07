كشف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن موقف لاعبه المغربي أشرف حكيمي من مواجهة بايرن ميونخ الألماني في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، الأربعاء.

وضمت القائمة أسماء معظم اللاعبين الكبار بالفريق باستثناء مدافعه الدولي بريسنل كيمبيمبي والنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا الذي تعرض لإصابة ستجبره على الغياب عن موقعة “أليانز أرينا”.

وفي الوقت الذي يواجه فيه اللاعب المغربي، أشرف حكيمي، تهما بالاغتصاب، شملت قائمة الفريق الباريسي اسمه، إذ يبدو جاهزا للمشاركة في المباراة ضد الفريق البافاري بعد تعافيه من إصابة في الفخذ.

وتتهم امرأة تبلغ 24 عاما حكيمي باغتصابها يوم 25 فبراير في منزله في بولوني-بيلانكور، في الضاحية الغربية لباريس.