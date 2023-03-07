أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم، يوم الثلاثاء، إيقاف المدافع الدولي أحمد الصالح مدى الحياة بعد اعتدائه على حكم مباراة فريقه الجيش مع الوثبة بالدوري السوري البصق عليه.

وكان فيديو المباراة قد أظهر أن الصالح جاء مندفعا باتجاه الحكم ليضربه بكامل جسده، وطرده الحكم، إلا أن اللاعب ركله أكثر من مرة رغم محاولات لاعبين آخرين منعه من الوصول للحكم.

وبحسب تعميم لجنة الانضباط في الاتحاد السوري لكرة القدم، فإن إيقاف اللاعب قابل للاستئناف وغير نهائي.

وفرض الاتحاد السوري غرامة مالية على الصالح بقيمة مليون و500 ألف ليرة سورية (200 دولار أمريكي).

واقترحت لجنة الانضباط أيضا شطب اللاعب بشكل كامل من الاتحاد السوري لكرة القدم، ما يعني منعه من ممارسة أي نشاط رياضي يتعلق باللعبة حال اتخاذ تلك العقوبة بحقه.