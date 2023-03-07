استعرض الأمن العام ضبط عدد من المواطنين لحيازتهم مواد مخدرة وارتكابهم مخالفات أخرى.

وضبطت قوات الأمن أب قام بتعنيف بناته بعد نشرهن محتوى مرئيا تضمن طلبهن المساعدة إثر تعرضهن لسوء معاملة بضربهن واحتجازهن.

وأضاف أنه تم ضبط مواطنان قام أحدهما بحمل سلاح ناري والآخر خالف نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، كما جرى ضبط 3 مواطنين تورطوا في حيازة مواد الإمفيتامين المخدر، ومخالفة نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.