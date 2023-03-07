منذ بداية 2023 تجاوز إنفاق السعوديين على المطاعم الـ 13 مليار ريال، ورغم ذلك 70% من المطاعم تغلق أبوابها قبل عامها الـ 5.

وأوضح خبراء سبب إغلاق المطاعم في فترة وجيزة ، والتي منها أن مشاريع المطاعم تتطلب ناس متخصصة يفهمون متطلبات العميل.

وأوضح تقرير قناة الإخبارية أن الرسوم الحكومية والتكاليف الدورية في تقليل ربحية قطاع المطاعم كما أن تطبيقات التوصيل تستقطع 40% من قيمة الأرباح.