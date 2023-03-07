دشن أمير منطقة الرياض، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، بوابة “كبار المحسنين” في منصة إحسان.

وجاء ذلك خلال حفل تكريم المحسنين الثاني، الذي أقيم اليوم، الذي شهد فتح التبرعات لمشروع مستشفى السلام الوقفي في المنطقة المركزية بالمدينة المنورة واكتماله في أقل من 30 دقيقة.

يذكر أن ذلك جاء تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”