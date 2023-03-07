كشفت تقارير إسبانية عن تلقي لاعب ريال مدريد كريم بنزيما عرضاً ضخماً من نادي سعودي من المستحيل رفضه، بحسب موقع “ديبورتس”.

وكان الإعلامي خالد الشنيف، قد صرح بأن اللاعب الدولي كريم بنزيما قادم إلى الدوري السعودي.

ولم يكشف خالد الشنيف عن الوجهة المحتلمة للمهاجم الفرنسي في الدوري السعودي، مع وجود شائعات تربطه بنادي النصر.

وتبلغ القيمة السوقية لكريم بنزيما 35 مليون يورو، ينتهي عقده مع ريال مدريد بنهاية شهر يونيو المقبل.

ويحق للنجم الفرنسي التفاوض مع أي نادي بعد دخوله في الفترة الحرة.