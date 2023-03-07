أسفر حادث خروج قطار عن مساره بمحافظة القليوبية بمصر عن وفاة مواطن وسقوط 16 مصابا حتى الآن.

وخرج قطار ركاب عن مساره مساء اليوم، قبل أن يصطدم برصيف محطة قطارات قليوب بدلتا مصر، في الوقت الذي هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين.

وقرر النائب العام في مصر، بتشكيل فريق تحقيق برئاسةِ المحامي العام الأولِ لنيابةِ استئنافِ طنطا للتحقيقِ في واقعةِ اصطدامِ قطارِ قليوبَ.

وأوضح مصدر طبي إنه جرى نقل المصابين إلى مستشفى قليوب العام بالقليوبية، فيما جرى رفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات المجاورة لسرعة إنقاذ المصابين.