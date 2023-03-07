غرمت لجنة الانضباط والأخلاق رئيس الباطن ناصر الهويدي، مبلغ 30 ألف ريال بسبب تصريحه عن حكم مواجهة النصر والباطن، بعد احتساب 12 دقيقة وقت بدل ضائع.

وذكرت اللجنة في قرارها، أنه تم ثبوت مخالفة الهويدي للمادة 2-50 من لائحة الانضباط والأخلاق، وتم تحذيره بعدم الإساءة تجاه مسؤولي المباراة، مشيرة إلى أن القرار قابل للاستئناف.

وغرمت لجنة الانضباط والاخلاق أيضا نادي النصر مبلغ وقدره 15 ألف ريال لقيام جمهوره برمي خمس علب مياه تجاه أرضية الملعب ولم تصب أحد، وذلك وفقا لما ورد في تقرير مراقب المباراة، موضحة أن القرار قابل للاستئناف.

كما ألزمت اللجنة رامون دياز مدرب الهلال و لويس سييرا مدرب الوحدة بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال لكل منهما لعدم ارتداءهم البطاقة التعريفية داخل الملعب خلال مواجهة الفريقين الأخيرة.

وألزمت لاعبي الهلال محمد البريك ومحمد العويس بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال لكل منهما لعدم حضورهم لمنطقة المقابلة الإعلامية بعد مواجهة الوحدة.