كشف الرئيس التنفيذي لمنصة “إحسان” إبراهيم الحسيني أن إجمالي التبرعات في منصة “إحسان” بلغت 3 مليارات ريال واستفاد منها ما يزيد عن 4.8 ملايين مستفيد في أنحاء المملكة.

وكرم أمير منطقة الرياض، كبار المانحين والمتبرعين عبر المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان)، وذلك خلال حفل التكريم السنوي الثاني الذي تنظمه منصة إحسان في العاصمة الرياض، تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.