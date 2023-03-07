ضبطت الجهات الأمنية عدد من المتسولين بمنطقة الرياض، ضمن حملاته الميدانية لرصد وضبط المتسولين بالمملكة تحت شعار معًا نكافح التسول.

وتم رصد وضبط مقيم من الجنسية المصرية قام بالتسول بطريقة غير مباشرة من خلال بيع علب الماء عند الإشارات المرورية.

كما تم رصد وضبط مقيم من الجنسية الباكستانية قام بالتسول بشكل مباشر في الأماكن العامة، ومقيم آخر من ذات الجنسية قام بالتسول بشكل غير مباشر ببيع علب الماء لقائدي المركبات.