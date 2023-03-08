قرر مكتب المدعي العام إدانة برشلونة بتهمة الفساد؛ بسبب مدفوعات إلى نائب رئيس لجنة الحكام السابق، خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا.

وجاء الاتهام بعد شكوى مقدمة ضد النادي وكذلك رئيسه السابق جوسيب ماريا بارتوميو، لصحيفة “الباييس”.

وذكرت الصحيفة أنه سيتتم إدانة نادي برشلونة كشخصية اعتبارية، لارتكابه جريمة فساد في المجال التجاري.

وقد توجه المحكمة الاتهام إلى “كل رؤساء” برشلونة الذين أبقوا على استمرار هذه العلاقة التجاريةوهم خوان جاسبارت، وخوان لابورتا ، وساندرو روسيل، وبارتوميو .

ويعتبر الادعاء أن هناك مؤشرات على جريمة فساد في العمل ارتكبها النادي لدفع ما يقرب من 7ملايين إلى نيغريرا خلال الفترة التي كان فيها نائبا لرئيس اللجنة الفنية للتحكيم.

كما دفع برشلونة مبالغ أخرى إلى خافيير إنريكيز ابن نيغيريرا وتم سداد المدفوعات من خلال شركة تابعة للمدير السابق للنادي جوسيب كونتريراس المتوفى الآن، والذي تلقى في المقابل عمولات تصل إلى 50٪ مما تم دفعه للمدرب الرياضي.

وستحال الشكوى الآن إلى محكمة في برشلونة بعد جمع النتائج التي توصلت إليها الشرطة أثناء التحقيق.