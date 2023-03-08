تغلب بنفيكا البرتغالي على ضيفه كلوب بروج البلجيكي بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء في إياب الدور ثمن النهائي من البطولة.

وسجل رافا سيلفا لبنفيكا في الدقيقة 38 ثم أضاف غونسالو راموس الهدف الثاني في الدقيقة 45، وأحرز المهاجم الدولي الهدف الثالث في الدقيقة 57.

وفي الدقيقة 71 سجل جواو ماريو الهدف الرابع من ركلة جزاء، وأحرز دافيد نيريس الهدف الخامس في الدقيقة 78، بينما في الدقيقة 88 تمكن كلوب بروج من تسجيل هدف حفظ ماء الوجه عن طريق بيورن ماير.

وتأهل تشيلسي الإنجليزي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء في إطار إياب ثمن النهائي.

وسجل رحيم ستيرلينغ الهدف الأول في الدقيقة 43 ثم أضاف الألماني كاي هافيرتز الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 53 من عمر المباراة التي احتضنها ملعب “ستامفورد بريدج”.