كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة، عن الخدمات الحكومية المجانية المقدمة لسكان الأحياء العشوائية المُزالة منازلهم بمحافظة جدة.

وأوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة، أن قيمة الإيجارات المدفوعة للسكان بلغت 589.5 مليون ريال.

وأشارت إلى أن عدد الخدمات المقدمة منذ بداية الإزالة في أكتوبر الماضي حتى اليوم بلغ 101.8 ألف خدمة؛ شملت خدمات: دفع الإيجارات، والسلال الغذائية والدواء والجوبات ونقل العفش وحليب الأطفال.

وتابعت أن الخدمات تشمل أيضاً توظيف 269 مواطناً ومواطنة، وتسكين أكثر من 24 ألف أسرة، إلى جانب تسليم 794 وحدة إسكان تنموي.