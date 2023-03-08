قال الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني، إن يوم الأربعاء 1444/8/16هـ طالع سعد السعود وهو أول أنواء الربيع ايامه “13”يوم.

وأشار عبدالعزيز الحصيني: يعتدل الطقس بوجه عام واحيانا حار وسط النهر من مواسم الأمطار في المملكة والخليج، مضيفا: فيه قران خامس ربيع طامس -اذا الله طرح البركه فيه غرس فسائل النخيل,يقلم العنب والتين,يزرع فيه البرسيم والخضار فيه تفرخ الطيورالبرية “ينبغي الأمتناع عن صيدها”

وتابع: هو آخر نجوم العقارب “العقرب الثالثة ” وتسمى عقرب الدسم دلالة على الربيع اذا كانت السنة خصبة

فيها وقت هجرة الطيور المهاجرة وتشاهد بكثرة في البر، لافتا: تقول العرب: اذا طلع سعد السعود ، لانت الجلود ، وذاب كل جلمود ، واخضر كل عود ، وانتشر كل مصرود ، وكره في الشمس القعود.