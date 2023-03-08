تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 3٫95203 مقابل الريال الواحد 0٫25303
الدولار: 3٫75373 مقابل الريال الواحد 0٫26640
درهم إماراتي: 1٫02195 مقابل الريال الواحد 0٫97852
ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫69375
دينار أردني: 5٫29147 مقابل الريال الواحد 0٫18899
دينار كويتي:12٫21509 مقابل الريال الواحد 0٫08187
دينار بحريني:9٫95649 مقابل الريال الواحد 0٫10044
الريال القطري:1٫03096 مقابل الريال الواحد 0٫96997
الدرهم المغربي: 0٫35720 مقابل الريال الواحد 2٫80219
الجنيه المصري:0٫12176 مقابل الريال الواحد 8٫21312
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