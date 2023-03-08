كشفت شركة بنده للتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومتاجرها في محافظة جدة.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مساعد مدير تنفيذي: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، مدير مشروع: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة المدنية، الهندسة المعمارية، الهندسة الكهربائية، الهندسة الميكانيكية).

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 7 مارس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 إبريل 2023م، فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة في بنده، عبر موقع شركة بنده