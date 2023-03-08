تحدث الناقد الرياضي عدنان جستنيه، عن تعيين الحكم الإسباني ماتيو لاهوز، لقيادة كلاسيكو النصر والاتحاد في دوري روشن.

وقال جستنيه خلال لقائه على برنامج الحصاد الرياضي المُذاع على قناة 24 الرياضية :” حكم الكلاسيكو ” حبوب” مع لاعب فريق النصر كريستيانو رونالدو”، مُشيرًا إلى أن تواجد هذا الحكم يعطي انطباعًا بأن لجنة الحكام مُنحازة للنصر.