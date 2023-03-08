أكد وزير التعليم يوسف البنيان، أن المملكة تدعم كافة الجهود لتطوير الفرص الجديدة وتحقيق التنمية المستدامة من منظور عالمي وشامل .

وقال البنيان خلال حديثه في مؤتمر مستقبل منظمات التربية والثقافة والعلوم :” نحن نهدف من خلال هذا المؤتمر إلى تطوير سبل التعاون والاستدامة بين المنظمات الدولية من خلال الحوار وطرح مبادرات نوعية وعقد الشراكات الجديدة وبناء منصة عالمية حاضنة لمنظومة موسعة من المنظمات ذات الاختصاص .

ومن جانبه، أوضح البنيان أن المرأة السعودية قدمت انجازات اجتماعية وثقافية واقتصادية وسياسية، تفخر بها المملكة.

فيديو | وزير التعليم يوسف البنيان: المملكة تدعم كافة الجهود لتطوير الفرص الجديدة وتحقيق التنمية المستدامة#مؤتمر_مستقبل_منظمات_التربية_والثقافة_والعلوم#الإخبارية pic.twitter.com/dyccmQeN1Q — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 8, 2023