قال مستشار الأمانة المساعدة لشؤون الأمن في مجلس التعاون محسن الحازمي، أن ربط المخالفات المرورية على المستوى الخليجي سيمكن المخالف من العودة لدولته وتسديدها في بلده.

وأوضح محسن الحازمي، خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية” أن المخالفة سيتم تحصيلها من قبل الإدارة العامة للمرور في الدولة التي وقعت فيها المخالفة وإرسالها للدولة الأخرى.

وأشار “الحازمي” إلى أن بعض الدول قد بدأت في تبادل المخالفات المرورية بشكل تجريبي.