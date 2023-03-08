تشير التوقعات إلى أن شهر رمضان يبدأ فلكيا العام الجاري يوم الخميس 23 مارس، ليستمر 29 يوما، على أن يكون عيد الفطر يوم الجمعة الموافق يوم 21 أبريل.

وتتفاوت ساعات الصيام بين دولة وأخرى بحسب مكان تواجدها على الكرة الأرضية، وبالتحديد حسب خطوط الطول والعرض وموقعها من خط الاستواء.

وفي ما يأتي متوسط عدد ساعات الصيام في كل دولة:

المملكة: نحو 14 ساعة و41 دقيقة.

جزر القمر: نحو 12 ساعة و37 دقيقة.

الصومال: نحو 13ساعة و27 دقيقة.

اليمن: نحو 14 ساعة و7 دقائق

السودان: نحو 14 ساعة و8 دقائق.

موريتانيا: نحو 14 ساعة و15 دقيقة

قطر: نحو14 ساعة و15 دقيقة.

سوريا: نحو 14 ساعة و30 دقيقة.

فلسطين: نحو 14 ساعة و30 دقيقة.

الأردن: نحو 14 ساعة و30 دقيقة.

لبنان: نحو 14 ساعة و30 دقيقة.

الكويت: نحو 14 ساعة و30 دقيقة.

سلطنة عمان: نحو 14 ساعة و37 دقيقة

الإمارات: نحو 14 ساعة و41 دقيقة.

البحرين: نحو 14 ساعة و49 دقيقة.

العراق: نحو 15 ساعة

مصر: نحو 15 ساعة.

المغرب: نحو 15ساعة و25 دقيقة.

ليبيا: 15 ساعة و30 دقيقة.

الجزائر: 15 ساعة و45 دقيقة.

تونس: 15 ساعة و45 دقيقة.