قال وزير المالية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لمشاريع التخصيص محمد بن عبدالله الجدعان، إن وتيرة برنامج التخصيص آخذة في التسارع، حيث تضم سلسلة المشاريع الحالية نحو 200 مشروع في 17 قطاعاً، باستثمارات تزيد على 50 مليار دولار، كما يجري العمل على تقييم 300 مشروع آخر.

وكان وزير المالية قد شارك اليوم الأربعاء، في مناقشات الطاولة المستديرة مع تحالفات من الشركات الكورية الجنوبية، بحضور وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل الكوري ونق-هي ريونق، بالعاصمة الكورية سيئول.

وأكد الجدعان عمق العلاقة بين المستثمرين الكوريين ومنظومة مشاريع التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص في السعودية.

وقال وزير المالية خلال مشاركته: “إن السعودية اعتمدت إطارًا حديثًا لمشاريع التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص يتسّم بالمرونة ويستند على أفضل الممارسات الدولية”.