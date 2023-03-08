قال وزير الشؤون الإسلامية، عبداللطيف آل الشيخ، إن التيار “السروري لا يزال موجودا، ويمارس أسلوب التكذيب والتهم جزافا لمن يخالفهم.

وتابع : “أتباع هذا التيار نعرفهم بلحن الفعل والقول، وهناك من يستغل منصبه للإساءة لكن من هو حريص على الوطن”، وذلك بحسب ما ذكره بقناة “الإخبارية”.

واستنكر أصحاب الفكر المتطرف، مؤكدا أنهم عديمي الوطنية والرحمة والأدب.

فيديو | وزير الشؤون الإسلامية د. عبداللطيف آل الشيخ: أصحاب الفكر المتطرف عديمي الوطنية والرحمة والأدب#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/9pPZBIcNij — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 8, 2023

فيديو | وزير الشؤون الإسلامية د. عبداللطيف آل الشيخ: هناك من يستغل منصبه بصمت.. ونعرفهم بلحن الفعل والقول#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/KDgtTtiy4h — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 8, 2023