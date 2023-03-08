 

قال وزير الشؤون الإسلامية، عبداللطيف آل الشيخ، إن التيار “السروري لا يزال موجودا، ويمارس أسلوب التكذيب والتهم جزافا لمن يخالفهم.

وتابع : “أتباع هذا التيار نعرفهم بلحن الفعل والقول، وهناك من يستغل منصبه للإساءة لكن من هو حريص على الوطن”، وذلك بحسب ما ذكره بقناة “الإخبارية”.

واستنكر أصحاب الفكر المتطرف، مؤكدا أنهم عديمي الوطنية والرحمة والأدب.

 

 

 