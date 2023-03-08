علق الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه اليوم الأربعاء، على قرارات لجنة الانضباط والأخلاق الأخيرة بحق عدد من الأندية.

وقال جستنيه: “مفارقات عجيبة وغريبة في قرارات لجنة الانضباط، نفس المخالفات اتخذت اللجنة حيالها قرارت عقوبة كبيرة وقوية حدثت في الموسم الماضي بينما في هذا الموسم اتبعت اسلوب “الحنية” عبر قرارات “كل من اجلك يانصر يهون”.

وأضاف: “مجتمعنا الرياضي لم يعد يعرف كيف يتعامل مع لائحة كل من إيده اله”.

يذكر أن لجنة الانضباط والأخلاقن غرمت أمس الثلاثاء، رئيس الباطن ناصر الهويدي، مبلغ 30 ألف ريال بسبب تصريحه عن حكم مواجهة النصر والباطن، بعد احتساب 12 دقيقة وقت بدل ضائع.

كما تم تغريم النصر مبلغ وقدره 15 ألف ريال لقيام جمهوره برمي خمس علب مياه تجاه أرضية الملعب ولم تصب أحد، فيما ألزمت اللجنة رامون دياز مدرب الهلال ولويس سييرا مدرب الوحدة بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال لكل منهما لعدم ارتداءهم البطاقة التعريفية داخل الملعب خلال مواجهة الفريقين الأخيرة.