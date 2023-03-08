كشفت مصادر أن زوجة الأسطورة البرازيلي الراحل بيليه، سوف ترث 30 في المئة من أصوله حسب وصيته.

وتضمنت وصية بيليه أيضا الإشارة إلى امرأة قد تكون ابنته غير المعترف بها، بحسب ما أفاد محامي أرملة الأسطورة الراحل.

وتنص الوصية على أن زوجة بيليه الثالثة والأخيرة، سترث قصره في غواروجا، وهي بلدة ساحلية تقع جنوب ساو باولو، حيث كان يعيش الزوجان، وفقا لمحاميها لويس كينيل.

وتشمل الأصول الأخرى المملوكة لبيليه المزيد من العقارات وحصة في علامته التجارية.

وتشيرالوصية إلى إمكانية أن يكون لبيليه ابنة غير معترف بها يحق لها الحصول على جزء من الـ70 في المئة المتبقية من التركة.