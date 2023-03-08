وجه رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، رسالة إلى اللصوص الذين سرقوا حصانه المسمى “زازو”.

وكان الحصان قد تعرض قبل أيام للسرقة في جمهورية التشيك، الأمر الذي أثار حزن رئيس الشيشان.

وقال “قديروف”:” “في الشيشان، يمكنك ترك السيارة مفتوحة ليلا، لكن في جمهورية التشيك، يمكن لأي شخص بسهولة إخراج حصان من الحظيرة، والشرطة التشيكية لم تكتشف السرقة إلا بعد مرور عدة أيام”.

وتابع: “الحصان مدرج في قائمة العقوبات لعام 2014، وكان أول ضحية للقيود المفروضة على قديروف وعائلته وفريقه”.

وأكد أن قيمة زازو لا تقل عن 10 ملايين دولار، مطالبا الخاطفين، بعدم التقليل من قيمته والاهتمام به ورعايته جيدًا.