سجلت إحدى الحانات بمدينة مانشستر لاعب نادي مانشستر سيتي، كايل ووكر، وهو يتحرش جنسيا بفتاة .

ووثقت الكاميرا اللحظة التي قام فيها اللاعب بلمس فتاة بطريقة غير لائقة، كما حاول تقبيلها خلال تواجده مع مجموعة من أصدقائه في غياب زوجته.

واتضح أن اللاعب ظل طوال 90 دقيقة كاملة يتناول المشروبات الكحولية داخل الحانة، مما جعله ينهي الليلة في حالة شديدة من السكر ليقوم بهذا التصرف الخادش للحياء.

يذكر أن ووكر وقع في أزمة شديدة في أبريل 2020، عندما قام باستضافة حفلة جنسية في منزله خلال فترة الحظر التام في المملكة المتحدة بعد انتشار فيروس كورونا.