توقع الكاتب أحمد العرفج فوز الاتحاد على النصر في مباراتهما المرتقبة غدا الخميس، ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

وقال العرفج: “الاتحاديون مقبلون على دوري، لكن النصر أشبهه بعمارة جميلة موجودة زمان مدخلها ممتاز لكن هناك الكثير من النوافذ غير قابلة للإغلاق”.

وأضاف: “النصر عنده مشكلة في الدفاع والاتحاد هجومه قوي جدا”، مشيرا إلى أنه يتوقع فوز الاتحاد بفرق هدفين إما بنتيجة 3-1 أو 2-0.

يذكر أن النصر يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة بعد مرور 19 نقطة بفارق نقطتين عن الاتحاد الوصيف.