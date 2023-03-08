توقع الكاتب أحمد العرفج فوز الاتحاد على النصر في مباراتهما المرتقبة غدا الخميس، ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.
وقال العرفج: “الاتحاديون مقبلون على دوري، لكن النصر أشبهه بعمارة جميلة موجودة زمان مدخلها ممتاز لكن هناك الكثير من النوافذ غير قابلة للإغلاق”.
وأضاف: “النصر عنده مشكلة في الدفاع والاتحاد هجومه قوي جدا”، مشيرا إلى أنه يتوقع فوز الاتحاد بفرق هدفين إما بنتيجة 3-1 أو 2-0.
يذكر أن النصر يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة بعد مرور 19 نقطة بفارق نقطتين عن الاتحاد الوصيف.
د.العرفج: أتوقع فوز الاتحاد على النصر بفارق هدفين @Arfaj1#ياهلا_بالعرفج #روتانا_خليجية #الاتحاد_النصر pic.twitter.com/VK8RWZUIHi
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) March 8, 2023
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