روت الدكتورة هيفاء الراشد قصتها من طبيبة أسنان إلى مالكة لمجمع طبي، موضحة أن دخولها لمجال الطب لم يكن بالصعب.

وقالت الراشد المتخصصة في طب أسنان الأطفال وذوي الإعاقة: “دخولي للمجال كان سهل لأن والدي كان صديقي، وأنا وأختي طبيبتين، فلم تكن هناك مشكلة، والطب كان من المجالات الصعبة كدراسة لكن اختارته لأنه لم يكن هناك خيارات أخرى مثل الهندسة والصحافة”.

وعن إنشاء مجمع طبي، قالت: “التجربة مغامرة وأنا قررت أن أنشيء كيان خاص بي أجمع فيه كل خبراتي وتجاربي اللي جمعتها من كل مكان”.

وأضافت: “في البداية الموضوع كان صعب جدا من زملائي اللي فشلوا في مراكز سابقة، والمحبطين الذين جعلوني أفكر أكثر من اللازم”.

وأشارت إلى أن الموضوع كان صعب في أول عامين فقط مضيفة: “بعد السنة الثانية أصبحت الأمور أكثر سهولة”، مضيفة: “تخليت عن أشياء كثيرة أحبها في بداية افتتاح المركز”.

وعن التحديات التي تواجه المرأة، لفتت إلى أن المجتمع تطور بشكل كبير في الفترة الأخيرة، مضيفة: “جيلنا عانى من مشاكل اجتماعية، والآن لا توجد أي امرأة تعاني من أي مجال ترغب في الدخول فيه”.

د. هيفاء الراشد – استشارية طب أسنان تتحدث عن كفاح الطبيبات السعوديات خلال الفترة الأخيرة والتغيرات المجتمعية والتطور الذي ساعدهن على ذلك @Dr_Hayfaa#اليوم_العالمي_للمرأة#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/EYyQoxcVbM — برنامج سيدتي (@sayyidaty) March 8, 2023