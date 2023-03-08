أعلنت وزارة الحرس الوطني عن فتح باب القبول والتسجيل للراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية.

وأضافت أن التسجيل سيكون متاح ابتداءً من يوم الأحد 1444/8/20هـ حتى يوم الخميس 1444/8/24هـ، للوظائف العسكرية”عريف-وكيل رقيب- جندي-جندي أول”.

واشترطت على المتقدم أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

كما تضمنت الشروط أن يكون لائقا طبيا للخدمة العسكرية، وأن لا يقل سنه عن 18 عاماً ولا يزيد عن أربعين 40 عاما، وألا يقل طول المتقدم عن 160 سم، وأن يتناسب طوله مع وزنه وفق المعايير الصحية المعتمدة في وزارة الحرس الوطني، وألا يكون موظفا في أي جهة حكومية أو سبق له التعيين على وظيفة،خاضعة لنظام الخدمة العسكرية.

كما اشترطت ألا يكون متزوجا من غير سعودية، بجانب الحصول على الشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع إرفاق صورة المعادلة مع أصل الشهادة للمطابقة، مضيفة أن التسجيل متاح من خلال الرابط التالي: من هنـــــــــــــــــــــــــــا