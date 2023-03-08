تفاجأ عريس من محافظة الإسكندرية بمصر أثناء عقد قرانه على عروس بجملة كتبها والدها في قائمة المنقولات “القايمة”.

وكتب والد العروس في القائمة : “من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال.. اتق الله في كريمتنا” وطلب الإمضاء عليها بدلا من “القايمة” التي تحتوي كل منقولات منزل الزوجية.

وأعرب العريس عن تفاجئه بما شاهده في قائمة المنقولات الزوجية، موضحاً أن عائلة العروس مشهود لها بحسن الخلق.

وأشار العريس إلى أنه كان ذاهباً لأهل العروس قبيل عقد القران بأيام قليلة للتوقيع على قائمة المنقولات ومؤخر الصداق، إلا أنه فوجئ بما هو مدون بـ”القايمة”.

وأكد العريس أن ما فعله والد العروس سيظل ديناً في عنقه، وسيرعى زوجته بما يرضي الله.