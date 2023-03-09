تأهل فريق ميلان لدور ربع نهائي من دوري أبطال أوروبا على حساب نظيره توتنهام.

وانتهت مباراة الإياب بالتعادل السلبي بين الفريقين؛ حيث شهدت الدقيقة 78 طرد لاعب الفريق الإنجليزي كريسيتانو روميرو.

كما تأهل بايرن ميونيخ الألماني إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على باريس سان جيرمان الفرنسي بهدفين دون رد في إياب الدور ثمن النهائي في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب “أليانز أرينا”.

وبهذا الفوز، تفوق بايرن في مجموع مباراتي الذهاب والعودة (3-0) بعدما فاز ذهاباً في باريس بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت في 14 فبراير الماضي.

وافتتح بايرن ميونيخ التسجيل في الدقيقة 61 عبر مهاجمه الكاميروني تشوبو موتينغ، وفي الدقيقة 89 عزز بايرن النتيجة لصالحه بعد أن تمكن البديل سيرج غنابري من تسجيل الهدف الثاني.