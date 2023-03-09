كشفت شركة البحر الأحمر الدولية (مشروع سياحي حكومي مملوك لصندوق الاستثمارات العامة)، عن طرح وظائف إدارية لحملة الثانوية فما فوق.

وأوضحت الشركة أن الوظائف الشاغرة هي :

1- مشرف خدمات المسافرين.
‏(Passenger Services Supervisor)
2- مساعد تنفيذي.
‏(Executive Assistant)
3- مرسل الطائرات.
‏(Aircraft Dispatcher)

4- أخصائي الصحة والسلامة.
‏(Health & Safety Specialist)
5- مشرف المناولة الأرضية.
‏(Ground Handling Supervisor)

6- مشرف إرسال الطائرات.
‏(Aircraft Dispatch Supervisor)

7- مدراء المشاريع والإنشاءات / مهندسو المشاريع.
‏(Project & Construction Managers / Project Engineers)
8- أخصائي مشتريات أول.
‏(Senior Purchasing Specialist)
9- مساعد مدير الامتثال.
‏(Compliance Assistant Manager (Disability-Friendly Employer))، وغيرهم.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الموقع الرسمي .

 