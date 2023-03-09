كشفت شركة البحر الأحمر الدولية (مشروع سياحي حكومي مملوك لصندوق الاستثمارات العامة)، عن طرح وظائف إدارية لحملة الثانوية فما فوق.

وأوضحت الشركة أن الوظائف الشاغرة هي :

1- مشرف خدمات المسافرين.

‏(Passenger Services Supervisor)

2- مساعد تنفيذي.

‏(Executive Assistant)

3- مرسل الطائرات.

‏(Aircraft Dispatcher)

4- أخصائي الصحة والسلامة.

‏(Health & Safety Specialist)

5- مشرف المناولة الأرضية.

‏(Ground Handling Supervisor)

6- مشرف إرسال الطائرات.

‏(Aircraft Dispatch Supervisor)

7- مدراء المشاريع والإنشاءات / مهندسو المشاريع.

‏(Project & Construction Managers / Project Engineers)

8- أخصائي مشتريات أول.

‏(Senior Purchasing Specialist)

9- مساعد مدير الامتثال.

‏(Compliance Assistant Manager (Disability-Friendly Employer))، وغيرهم.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الموقع الرسمي .