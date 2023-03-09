كشفت شركة البحر الأحمر الدولية (مشروع سياحي حكومي مملوك لصندوق الاستثمارات العامة)، عن طرح وظائف إدارية لحملة الثانوية فما فوق.
وأوضحت الشركة أن الوظائف الشاغرة هي :
1- مشرف خدمات المسافرين.
(Passenger Services Supervisor)
2- مساعد تنفيذي.
(Executive Assistant)
3- مرسل الطائرات.
(Aircraft Dispatcher)
4- أخصائي الصحة والسلامة.
(Health & Safety Specialist)
5- مشرف المناولة الأرضية.
(Ground Handling Supervisor)
6- مشرف إرسال الطائرات.
(Aircraft Dispatch Supervisor)
7- مدراء المشاريع والإنشاءات / مهندسو المشاريع.
(Project & Construction Managers / Project Engineers)
8- أخصائي مشتريات أول.
(Senior Purchasing Specialist)
9- مساعد مدير الامتثال.
(Compliance Assistant Manager (Disability-Friendly Employer))، وغيرهم.
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الموقع الرسمي .
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